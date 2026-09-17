Lucca-Napoli, ancora possibile l'addio? Allegri fissa una deadline per valutarlo

Lucca-Napoli, ancora possibile l'addio? Allegri fissa una deadline per valutarloTuttoNapoli.net
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Oggi alle 15:20Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Massimiliano Allegri concederà ancora spazio a Lorenzo Lucca, ma senza una svolta potrebbe finire sul mercato a gennaio.

La fiducia di Massimiliano Allegri nei confronti di Lorenzo Lucca non sarà illimitata. L'allenatore livornese farà il possibile per rivitalizzare Lucca, ma in assenza di segnali positivi potrebbe arrivare anche una decisione dolorosa, stando a quanto riferito oggi in edicola da Il Roma.

Lucca-Napoli, a gennaio possibile addio?

Quale decisione? L'inserimento dell'attaccante - si legge sul quotidiano - nella lista dei cedibili per il mercato di gennaio. Il centravanti dovrà inoltre provare a riconquistare il Maradona, dove nelle ultime apparizioni non sono mancati i fischi nei suoi confronti.