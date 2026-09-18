Retroscena Rafa Marin, il Napoli ha rifiutato tre offerte: Manna ha sempre creduto in lui

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Calciomercato Napoli, rifiutate tre offerte per Rafa Marin. Il direttore sportivo Giovanni Manna punta sul difensore spagnolo classe 2002.

Il Napoli ha scelto di puntare su Rafa Marin, respingendo durante la sessione estiva di mercato due offerte provenienti da club di Premier League e una dalla Liga. Il difensore spagnolo, classe 2002, è rientrato in azzurro dopo l'esperienza in prestito al Villarreal ed è rimasto in azzurro.

Manna crede nella crescita di Rafa Marin

A spingere per la permanenza del giocatore è soprattutto il direttore sportivo Giovanni Manna, che ha sempre creduto nelle qualità di Rafa Marin e nel suo percorso di crescita. Il dirigente azzurro - rivela l’esperto di mercato Nicolò Schira - ha sempre creduto nel classe 2002 spagnolo, nel suo sviluppo e nella sua crescita nell'undici titolare.