Mainoo operazione last minute? Mediaset: il Napoli ci prova, ma affare complesso

Kobbie Mainoo nelle scorse ore era stato accostato al Napoli e dall'Inghilterra arriva un aggiornamento importante: il centrocampista inglese ha chiesto al Manchester United di essere liberato in prestito. Il classe 2005 vuole giocare con continuità e ha capito che le idee di Amorim (che gli preferisce Casemiro e Bruno Fernandes) vanno in un'altra direzione e inoltre la situazione delicata che stanno vivendo i Red Devils non sono l'ambiente giusto per crescere ma allo stesso tempo non vorrebbe recidere del tutto il cordone ombelicale, visto che con lo United ha fatto tutte le trafile dalle giovanili alla prima squadra.

La risposta del club, però, non ha soddisfatto Mainoo: non è prevista una partenza in prestito, vorrebbe puntare su di lui e considererebbe un addio solo a titolo definitivo e per una cifra importante. Il Napoli lo valuta come opzione last minute per accrescere la qualità tecnica del centrocampo in vista dei tanti impegni della prossima stagione. L'operazione è comunque complessa per i costi. Lo riporta la redazione di Sportmediaset.