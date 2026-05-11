Ultim'ora Manna-Roma, dalla Francia: "Può diventare il nuovo ds"

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L’eventuale arrivo di Giovanni Manna rientrerebbe in un più ampio processo di riorganizzazione interna avviato dalla Roma a Trigoria.

Secondo quanto riportato dal portale francese Footmercato, Giovanni Manna sarebbe vicino a diventare il nuovo direttore sportivo della Roma. Attualmente al Napoli, il dirigente italiano è diventato negli ultimi giorni la prima scelta della dirigenza giallorossa per raccogliere l’eredità di Frederic Massara. La proprietà americana della Roma, guidata dalla famiglia Friedkin, avrebbe intensificato i contatti per convincere l’ex responsabile della Next Gen della Juventus, apprezzato soprattutto per il lavoro svolto con i giovani talenti e per la capacità di costruire progetti solidi e duraturi nel tempo.

La nuova Roma attorno a Gasperini

L’eventuale arrivo di Giovanni Manna rientrerebbe in un più ampio processo di riorganizzazione interna avviato dalla Roma a Trigoria. Dopo l’addio di Claudio Ranieri al ruolo di consulente del consiglio di amministrazione, il club avrebbe deciso di ripartire puntando forte su Gian Piero Gasperini, individuato come figura centrale del nuovo progetto sportivo. L’ex tecnico dell’Atalanta vorrebbe creare una stretta collaborazione tra squadra e area scouting, seguendo il modello sviluppato negli anni a Bergamo. In questo scenario, il profilo di Manna avrebbe raccolto ampi consensi all’interno della società grazie alla sua conoscenza del mercato e alla capacità di combinare giovani prospetti e calciatori di esperienza.