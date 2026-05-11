Manna-Roma, Schira: "Con indennizzo o un calciatore, ADL può pensare di liberarlo"
Il futuro di Giovanni Manna continua a far discutere. Sul direttore sportivo del Napoli restano vive le attenzioni della Roma, ma il club azzurro non avrebbe alcuna intenzione di lasciarlo partire facilmente. A fare il punto è Nicolò Schira attraverso il suo canale YouTube.
Manna-Roma, solo due modi per liberarlo
Secondo il giornalista, il Napoli considera Manna una figura centrale del progetto e per questo motivo eventuali trattative con la Roma non sarebbero semplici. “La Roma dovrà pagare Manna come se fosse un calciatore”, ha spiegato Schira, sottolineando come servirebbe un indennizzo economico oppure una contropartita tecnica per convincere De Laurentiis.
Roma pronta a raddoppiare l'ingaggio di Manna
Attualmente Manna è legato al Napoli da altri tre anni di contratto con uno stipendio da circa 400mila euro a stagione. La Roma, però, sarebbe pronta a raddoppiare l’ingaggio pur di portarlo nella capitale.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Bologna
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro