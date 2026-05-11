Futuro Anguissa, Schira: "Una cifra potrebbe far vacillare il Napoli"
Secondo quanto riferito da Nicolò Schira sul proprio canale YouTube, resta da monitorare con attenzione il futuro di Frank Zambo Anguissa in casa Napoli. Sul centrocampista camerunese ci sarebbe l’interesse concreto del Galatasaray, ma anche di altri club pronti a inserirsi in vista dell’estate.
Il giornalista esperto di mercato ha spiegato come Anguissa possa rappresentare uno dei possibili sacrifici eccellenti della prossima sessione: “Occhio sempre al Galatasaray, ma non solo, per Zambo Anguissa che tra i big potrebbe essere sacrificato”.
Alla base delle riflessioni del Napoli ci sarebbe anche la situazione contrattuale del giocatore, legato agli azzurri fino al 2027 ma senza un’intesa definitiva per il prolungamento. Schira aggiunge: “Non c'è l'accordo per il rinnovo in scadenza tra un anno. Arrivasse un'offerta da 20 milioni, il Napoli la valuterebbe con attenzione”.
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