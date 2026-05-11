Da Bologna: Italiano verso il 'no' alla permanenza! Ecco dove può andare

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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Alessandro Mossini, giornalista del Corriere di Bologna

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Alessandro Mossini, giornalista del Corriere di Bologna: "Le ultime di formazione del Bologna? Da quando è a Bologna, Italiano cambia sempre le formazioni. Gli stessi giocatori sanno la formazione quando il pullman sta andando allo stadio. Come sta il Bologna? Non è tanto la concentrazione, ma l'eliminazione dall'Europa League ha spento il Bologna. L'obiettivo ottavo posto è a rischio. Una squadra spenta in questo finale di campionato, bisogna sperare che il Bologna si connetta, deve essere diversa dalla sfida contro la Roma.

Futuro Italiano? Ha un contratto, oneroso per il Bologna da 3 milioni di euro a stagione. Ma vuole capire cosa vuole fare il club, che non ha sfruttato la spinta degli ultimi anni. Ha incassato 72 milioni di euro in due anni. Il Bologna ha indebolito la squadra in qualche caso. Ci sono giocatori forti, non farai le coppe per l'anno prossimo, ma il rischio è che alcuni pezzi pregiati possono andare via. Italiano ha salvato la stagione quest'anno, con l'Europa League, ma sa che l'hype su di lui rischia di perderlo. E in questo momento ci sono delle società interessate a lui. Ad oggi tra Italiano e il Bologna si va verso il no, ci sono Lazio e Milan sulle sue tracce.

Beukema? Si è ritrovato in un contesto tecnico ben diverso da quello di Italiano. Lui e Lucumì sono stati esaltati da questo modo di giocare con 30-40 metri dietro le spalle. Vitik e Heggem fanno più fatica, perché sono lenti. Però Beukema resta un grande difensore. Lucumì ha rifiutato il rinnovo, andrà via. Ha un anno di contratto: ora o mai più per cederlo. Chiave di questo mercato? Ringiovanire e sfoltire la rosa. Anche Freuler può andare via"