Due riscatti, addii pesanti e non solo: le prime mosse del Napoli sul mercato

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Il Napoli ha quasi in tasca la matematica certezza di un posto nella prossima Champions League (può arrivare stasera contro il Bologna)

Il Napoli ha quasi in tasca la matematica certezza di un posto nella prossima Champions League (può arrivare stasera contro il Bologna). Un passaggio che, Allegri docet, sposta circa 100 milioni di euro per le casse societarie. Un gruzzoletto che il Napoli dovrà utilizzare principalmente per quei riscatti, due nello specifico, già messi in conto. Anche se molto per il futuro del calciomercato azzurro dipenderà dall'incontro che avranno Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis in cui si capirà se e come andare avanti insieme. Tuttomercatoweb.com fa il punto della situazioni.

De Bruyne e Lukaku i casi spinosi. Attenzione anche ad Anguissa

Si partirà da un presupposto. De Laurentiis ha dato mandato di abbattere il monte ingaggi. Da qui è facile immaginare un addio per Romelu Lukaku, specialmente dopo gli screzi di questa seconda parte di stagione. E poi c'è la questione Kevin De Bruyne: la MLS e l'Arabia Saudita continuano a chiamare e la stagione del belga non è stata propriamente esaltante. C'è poi Zambo Anguissa: sembrava certo del rinnovo, ma la seconda parte di campionato ha inciso anche sulle sue valutazioni e ogni scenario resta aperto. Da valutare poi i nomi di Spinazzola, Beukema, Olivera e Juan Jesus, così come quelli dei giocatori di rientro dai prestiti come Noa Lang e Lorenzo Lucca.

Hojlund e Alisson Santos, poi tutti gli altri

Uno, Rasmus Hojlund, arrivato in estate. L'altro, Alisson Santos, nella sessione invernale. Entrambi in prestito con diritto di riscatto. Il centravanti danese era arrivato dallo United per 6 milioni iniziali a cui aggiungerne 44 per la permanenza. Per l'esterno serviranno invece 15 milioni di euro da versare allo Sporting CP. Totale 59 milioni. Ci sarà poi da muoversi nell'ottica delle indicazioni dell'allenatore, Conte o chi per lui. Anche se il difensore della Lazio Mario Gila sembra essere obiettivo caldo a prescindere dalla panchina. Quindi gli acquisti legati alle cessioni: potrebbero uscire i vari Lukaku, Anguissa, Lobotka e Beukema. Per ogni uscita, ci sarà (almeno) un'entrata.