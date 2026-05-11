Nome nuovo dall'Inghilterra: il Napoli sfida il Chelsea per un 2010 ghanese
Il Napoli continua a monitorare giovani talenti internazionali in vista del futuro. Secondo quanto riportato dal giornalista di Team Talk Fraser Fletcher, gli azzurri starebbero seguendo con attenzione Robinho Yao Gavi, attaccante ghanese considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione. Fletcher, attraverso i propri canali social, ha scritto: “Il Chelsea segue il talento ghanese Robinho Yao Gavi. Il Napoli è tra le numerose squadre europee che lo stanno visionando”.
Alla scoperta di Robinho Gavi
Il giovane attaccante dovrebbe essere uno dei protagonisti del prossimo U17 AFCON con la nazionale del Ghana, competizione che attirerà osservatori da tutta Europa. Classe 2010, Robinho Yao Gavi è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio africano. Punta centrale di piede destro, milita nell'Hakla Sporting Club, formazione impegnata nella Ghana Division One League.
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