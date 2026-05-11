Valzer ds, Tmw: se Manna va alla Roma ADL può andare su Tare!
In Serie A può scatenarsi un corposo valzer legato ai direttori sportivi che coinvolgerebbe anche qualcuna delle big. E, tra queste, forse anche il Napoli.
In Serie A può scatenarsi un corposo valzer legato ai direttori sportivi che coinvolgerebbe anche qualcuna delle big. E, tra queste, forse anche il Napoli. Giovanni Manna è finito nel mirino della Roma e per sostituirlo eventualmente Aurelio De Laurentiis starebbe valutando Igli Tare, a sua volta in uscita dal Milan. I rumors vengono riportati da Tuttomercatoweb.com:
"C'è una voce che dà Tare come una possibilità per Aurelio De Laurentiis per un eventuale dopo Manna. A Napoli sono sicuri che l'ex Juve rimarrà, in virtù di un contratto di ancora tre anni più un miglioramento dal punto di vista salariale dopo le ultime due stagioni. Da Roma garantiscono, però, come sia il primo nome per la scrivania".
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