Mastantuono-Napoli, Marca: "Il Real Madrid chiude la porta all'interesse"

vedi letture

Il futuro del trequartista Franco Mastantuono è sempre più legato al Real Madrid. Secondo quanto riportato da Marca, diversi club europei hanno chiesto informazioni sul talento argentino, tra cui anche il Napoli, ma il club spagnolo ha chiuso immediatamente ogni spiraglio, senza nemmeno prendere in considerazione un’offerta formale.

Mastantuono è infatti ritenuto un pilastro del progetto a lungo termine del Real. La fiducia nel suo potenziale è totale, come dimostra il forte investimento fatto la scorsa estate, superiore ai 60 milioni di euro, battendo anche la concorrenza di un top club come il Paris Saint-Germain.