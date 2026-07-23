Romano: "Lukaku resta in bilico". Le ultime su Anguissa e De Bruyne dopo le parole di Manna

vedi letture

Romano analizza le parole di Manna su Lukaku, Anguissa e Kevin De Bruyne.

Le dichiarazioni di Giovanni Manna hanno fornito indicazioni importanti anche sul futuro di alcuni big della rosa. Analizzandole sul proprio canale YouTube, il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano ha evidenziato come il Napoli abbia idee piuttosto chiare su Frank Anguissa, mentre restano interrogativi sul destino di Romelu Lukaku.

Anguissa è centrale, confronto in arrivo con De Bruyne

Secondo Romano, Allegri considera Anguissa un elemento fondamentale del progetto tecnico, mentre su Lukaku le valutazioni verranno fatte al suo rientro. "Manna ha confermato che Anguissa è un giocatore fondamentale per il Napoli. Max Allegri punta su di lui."

Più delicata la situazione di Kevin De Bruyne, reduce dalle dichiarazioni sul gioco di Antonio Conte che non sono state apprezzate dal direttore sportivo azzurro. "Su De Bruyne Manna ha detto: 'Quelle parole non mi sono piaciute, ma avremo modo di chiarirci quando tornerà'." Romano ha inoltre ricordato che il belga ha ancora un anno di contratto, con opzione per una stagione successiva, e che il Napoli non ha intenzione di prendere decisioni affrettate sul suo futuro.