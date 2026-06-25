Milinkovic-Savic già ai saluti? Non piace ad Allegri: il Napoli valuterà offerte
Il Napoli continua a valutare le mosse per il reparto portieri, ma una decisione sembra già essere stata presa: per Vanja Milinkovic-Savic verranno ascoltate offerte, in quanto Massimiliano Allegri non pare porre il portiere in cima al suo gradimento. A scrivere dell'estremo difensore è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.
Milinkovic-Savic: il Napoli valuterà offerte
Se Meret può essere rilanciato da Allegri, discorso diverso, invece, per Vanja Milinkovic-Savic. Secondo il quotidiano, in caso di offerte concrete potrebbe essere proprio il portiere serbo a lasciare il Napoli dopo essere stato il titolare nell'ultima stagione. "Di sicuro, in caso di offerte, a partire potrà essere Milinkovic-Savic", conclude il quotidiano, delineando così uno scenario che vede Meret nuovamente al centro del progetto azzurro.
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