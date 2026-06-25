Milan, arriva la risoluzione con Corradi ma non seguirà Allegri: andrà alla Samp

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Altra firma in casa Milan: Corradi rescinde e va alla Sampdoria. Allegri resta sotto contratto

Bernardo Corradi è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore della Sampdoria. Da giorni il club blucerchiato ha individuato nell’ex attaccante il profilo sul quale puntare per la prossima stagione, una scelta che non ha però convinto una parte della tifoseria, tanto da provocare le prime contestazioni a Bogliasco.

Corradi, risoluzione col Milan: è pronto per la Sampdoria

A fornire un aggiornamento su questa situazione è Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, che su X annuncia: "Bernardo Corradi ha risolto il proprio contratto con il Milan.. Adesso è pronto a firmare con la Sampdoria" spiega di Marzio. Ricordiamo che Corradi era stato accostato al Napoli, come possibile membro dello staff di Allegri.