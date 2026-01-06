Mourinho vuole Lucca e il Benfica cerca di accontentarlo: cifre e dettagli

di Fabio Tarantino

Forte interesse del Benfica per Lorenzo Lucca, profilo che piace molto al club portoghese – attualmente terzo in campionato – e in particolare a José Mourinho. Proprio per accontentare il tecnico, il presidente Rui Costa ha avviato i contatti con il Napoli per capire la fattibilità dell’operazione.

Secondo il Corriere dello Sport, la valutazione dell’attaccante arrivato l’estate scorsa resta sostanzialmente invariata rispetto a luglio, quando il Napoli lo ha prelevato dall’Udinese con la formula del prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva vicina ai 30 milioni. Il Benfica ha recepito il messaggio e ora sul tavolo ci sono tre ipotesi: prestito secco, prestito con diritto oppure con obbligo di riscatto. 