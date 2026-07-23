Clamoroso Lucca, Tmw: "Stava andando alla Lazio prima dell'infortunio"
La Lazio aveva avviato i contatti con il Napoli per arrivare a Lorenzo Lucca, centravanti che non sembra rientrare nei piani della società partenopea. Con Rasmus Hojlund e Romelu Lukaku a disposizione di Massimiliano Allegri, l’attaccante italiano non è considerato un elemento imprescindibile e il club azzurro aveva aperto alla possibilità di una cessione in prestito. I biancocelesti avevano presentato una proposta, probabilmente con la formula del prestito con diritto di riscatto, per assicurarsi una prima punta da aggiungere alla rosa, vista la presenza del solo Ratkov come centravanti puro nelle idee di Gennaro Gattuso. Lo riporta Tmw.
L’infortunio rallenta tutto, ma resta viva anche la pista Fiorentina
La trattativa ha però subito una frenata dopo l’amichevole contro l’Arezzo, persa dal Napoli per 3-1 con rete di Politano. Lucca, ex Udinese, ha rimediato una distorsione alla caviglia e nei prossimi giorni saranno valutate le sue condizioni. Se il problema non dovesse rivelarsi grave, il possibile trasferimento alla Lazio potrebbe tornare d’attualità. Sullo sfondo resta anche l’interesse della Fiorentina.
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