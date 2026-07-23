Ultim'ora Zerbin è a Villa Stuart: visite mediche in corso col Frosinone

vedi letture

Alessio Zerbin è arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche con il Frosinone, un passaggio che anticipa il ritorno dell’esterno offensivo in giallazzurro. Il calciatore, di proprietà del Napoli, è pronto a iniziare una nuova esperienza con il club ciociaro e firmerà un contratto triennale che lo legherà alla società per le prossime stagioni. L’operazione segna il rientro di Zerbin in una piazza che già conosce bene, dopo aver vestito la maglia del Frosinone nella stagione 2021/2022, quando militava in Serie B e aveva contribuito al percorso della squadra nel campionato cadetto.

Zerbin torna in Ciociaria: un rinforzo già conosciuto dal Frosinone

Il trasferimento rappresenta una nuova tappa nella carriera del classe 1999, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Napoli e reduce dall’esperienza con il club partenopeo. Zerbin ha già dimostrato le proprie qualità in Serie B e punta ora a ritrovare continuità e spazio con la formazione allenata dal Frosinone. L’arrivo a Villa Stuart per le visite mediche è stato il primo passo formale verso la firma dell’accordo.