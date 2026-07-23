Rao, il Pisa è in pressing: la proposta per convincere ADL
Il Pisa continua a muoversi sul mercato per mettere a disposizione di Paolo Bianco un reparto offensivo profondamente rinnovato. Dopo aver concentrato l’attenzione sul potenziamento delle fasce, il club nerazzurro ha individuato in Gabriele Artistico uno dei principali candidati per il ruolo di centravanti. L’attaccante rappresenta un profLa campagna acquisti del Pisa, però, potrebbe riservare altri movimenti.
Rao, le proposte non mancano
Il club si è infatti inserito nella corsa a Emanuele Rao, esterno offensivo di proprietà del Napoli reduce dall’esperienza in prestito al Bari. I nerazzurri avrebbero presentato una proposta da un milione di euro per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto, mettendo sul tavolo anche la disponibilità a coprire interamente l’ingaggio del giocatore. Una trattativa che conferma la volontàilo ritenuto adatto alle esigenze della squadra toscana, alla ricerca di nuove soluzioni in avanti.
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