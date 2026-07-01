Gila-Napoli, Sky: contatti continui, Lucca può sbloccare l'affare

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Napoli accelera per Gila: contatti costanti e possibile inserimento di Lucca nella trattativa.

Il Napoli continua a spingere sul mercato con l'obiettivo di consegnare a Massimiliano Allegri una difesa ancora più competitiva. In cima alla lista della dirigenza azzurra c'è Mario Gila, centrale della Lazio considerato il profilo ideale per completare il reparto arretrato. Secondo Sky Sport, i contatti con l'entourage del difensore spagnolo proseguono senza interruzioni, a conferma della volontà del club partenopeo di arrivare alla fumata bianca. Parallelamente, resta aperto anche il dialogo con la Lazio per individuare la formula giusta che possa soddisfare entrambe le società.

Lucca può favorire l'intesa tra Napoli e Lazio

Oltre ai colloqui tra i club, il Napoli ha ribadito a Gila la piena fiducia nel progetto tecnico, confermandogli che rappresenta uno degli obiettivi principali per la nuova stagione. Per questo motivo la società azzurra continua a lavorare con convinzione, pur sapendo che servirà ancora tempo per raggiungere l'accordo definitivo. Un elemento che potrebbe favorire la chiusura della trattativa è Lorenzo Lucca, attaccante seguito con interesse dalla Lazio e che potrebbe essere inserito nell'operazione per ridurre la distanza economica tra domanda e offerta. L'intesa non è ancora stata raggiunta, ma il Napoli resta fiducioso e continua a considerare Gila uno dei tasselli fondamentali per il nuovo corso targato Allegri.