Futuro Rao, si fa avanti un altro club di Serie B: accelera il Palermo

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Rao può lasciare il Napoli: Palermo in pole, ma anche Benevento e Arezzo restano interessati.

Il futuro di Emanuele Rao sembra essere sempre più lontano dal Napoli. Dopo l'ottima stagione in prestito al Bari, culminata con prestazioni convincenti nonostante la retrocessione dei pugliesi in Serie C, il fantasista ha attirato l'interesse di diversi club di Serie B. Nelle ultime settimane è stato soprattutto il Palermo a intensificare i contatti, individuando nel classe 2006 un rinforzo di qualità per costruire una squadra competitiva con l'obiettivo di conquistare la promozione in Serie A. Considerando l'elevata concorrenza nella rosa azzurra, una partenza di Rao appare sempre più probabile.

Prestito o cessione? Il Napoli valuta la formula migliore

Resta da capire con quale formula il Napoli deciderà di salutare il giovane talento. L'ipotesi più concreta resta quella di un prestito, eventualmente accompagnato da un diritto di riscatto, soluzione che consentirebbe al calciatore di proseguire il proprio percorso di crescita senza perdere il controllo del suo cartellino. Cresciuto nel settore giovanile del Chievo e poi approdato alla SPAL prima del fallimento del club ferrarese, Rao continua a essere seguito anche da altre società. Dopo l'interesse dell'Arezzo, infatti, anche il Benevento, neopromosso in Serie B, ha chiesto informazioni, ritenendolo un profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo. Il Palermo, però, al momento sembra essere il club che si è mosso con maggiore decisione. A riportarlo è Tuttomercatoweb.