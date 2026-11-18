Calciomercato Napoli, Schira rivela i piani di Manna: due ruoli nel mirino a gennaio

Napoli, Schira svela i piani per gennaio: Manna cerca due attaccanti, un centravanti e un jolly offensivo per Allegri.

Il Napoli prepara un mercato di gennaio particolarmente attivo per rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri. La società azzurra starebbe infatti pianificando l'acquisto di ben due attaccanti durante la prossima sessione invernale. A rivelarlo è il giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, che attraverso il proprio account X ha anticipato le strategie del club partenopeo. Giovanni Manna sarebbe al lavoro per individuare due profili con caratteristiche differenti, in grado di ampliare le soluzioni offensive a disposizione dell'allenatore. L'obiettivo sarebbe quello di intervenire sia nel ruolo di centravanti sia sulla trequarti, aggiungendo nuove alternative alla rosa nella seconda parte della stagione.

Calciomercato Napoli, un centravanti e un jolly offensivo: la strategia per gennaio

Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato, il Napoli avrebbe individuato due precise priorità per il mercato invernale: un centravanti e un attaccante polivalente capace di ricoprire tutti e tre i ruoli della trequarti. Una strategia che consentirebbe a Massimiliano Allegri di avere maggiori possibilità di scelta sia come riferimento centrale dell'attacco sia nelle posizioni alle spalle della prima punta. In particolare, il secondo profilo ricercato dovrebbe garantire versatilità tattica, potendo essere impiegato sulle due corsie offensive oppure in posizione centrale. Il giornalista non ha indicato nomi specifici, ma ha delineato le caratteristiche dei due rinforzi che la dirigenza azzurra vorrebbe assicurarsi. Resta dunque da capire su quali calciatori si concentreranno le prossime mosse di Giovanni Manna e se il Napoli riuscirà a concretizzare entrambe le operazioni già nella finestra di gennaio.