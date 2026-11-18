Napoli su Dorgu e Zirkzee, dall'Inghilterra: "Presto la decisione di Pochettino"

Calciomercato Napoli, Dorgu e Zirkzee in prestito a gennaio: deciderà Pochettino

"È un onore e un privilegio essere in questo fantastico club". Queste le prime parole di Pochettino, nuovo allenatore del Manchester United, chiamato a prendere il posto di Carrick, esonerato dalla società inglese. Il tecnico si prepara dunque a iniziare la sua nuova avventura sulla panchina dei Red Devils, con l'obiettivo di rilanciare la squadra e definire le strategie in vista dei prossimi impegni.

Pochettino chiamato a decidere

Dall'Inghilterra arrivano intanto le prime indiscrezioni sulle possibili decisioni del nuovo allenatore. Pochettino sarà infatti chiamato a valutare la situazione di diversi giocatori attualmente presenti nella rosa dello United, stabilendo chi potrà rientrare nei suoi piani e chi, invece, potrebbe lasciare spazio a nuove soluzioni.

Napoli alla finestra per Dorgu e Zirkzee

Tra i profili da monitorare ci sono anche Dorgu e Zirkzee, entrambi accostati al Napoli in vista della sessione invernale di calciomercato. Gli azzurri starebbero valutando la possibilità di cogliere eventuali opportunità in prestito a gennaio. Molto dipenderà dalle valutazioni di Pochettino e dalle scelte che il Manchester United deciderà di compiere sul futuro dei due giocatori. La situazione resta da seguire, con il Napoli pronto a osservare eventuali sviluppi.