Napoli su Esposito, ma c'è anche la Juventus. E il prezzo sta salendo
Sebastiano Esposito finisce nel mirino di Napoli e Juventus. Secondo quanto riportato da SportMediaset, l'attaccante piace a entrambi i club, che starebbero monitorando con attenzione la sua situazione in vista delle prossime finestre di mercato. Il centravanti potrebbe rappresentare un'opportunità interessante per le due società, ma prima di qualsiasi possibile trattativa bisognerà fare i conti con la posizione del Sassuolo.
Il diritto di riscatto del Sassuolo
Il club neroverde, infatti, dispone di un diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Una cifra particolarmente interessante se rapportata all'attuale valutazione del giocatore, che si aggirerebbe tra i 15 e i 18 milioni di euro. Il Sassuolo potrebbe quindi decidere di esercitare il riscatto, assicurandosi il cartellino dell'attaccante prima di valutare eventuali offerte.
Napoli e Juventus alla finestra
Una situazione che Napoli e Juventus dovranno necessariamente tenere in considerazione. Qualora il Sassuolo decidesse di riscattare Esposito, qualsiasi successiva operazione passerebbe dalla volontà del club emiliano. Gli azzurri restano dunque alla finestra, così come i bianconeri, in attesa di capire quale sarà la prossima mossa sul futuro dell'attaccante.
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