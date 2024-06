Napoli in corsa per Dorgu: sul 2004 del Lecce c’è un'altra big italiana

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte di mercato con le ultime sul Napoli

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte di mercato con le ultime sul Napoli: “Dorgu? Non mi risulta sia già del Milan, penso sia ancora alla portata del Napoli, non c'è niente di definito da nessuna parte. Gli azzurri rimangono in corsa per giocatori che possono essere funzionali per il progetto”.