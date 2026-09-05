Altro che Napoli: Martinelli va all'Hilal a cifre clamorose, irraggiungibili per gli azzurri

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Gabriel Martinelli era stato accostato anche al Napoli prima del trasferimento all'Al Hilal. Fabrizio Romano svela le cifre dell'operazione.

Tra le suggestioni circolate per l'attacco del Napoli c'era stato anche il nome di Gabriel Martinelli, insieme a profili come Gabriel Jesus, Marc Guiu e Nick Woltemade, poi trasferitosi alla Juventus. L'esterno brasiliano ha però lasciato l'Arsenal per trasferirsi in Arabia Saudita all'Al Hilal attraverso un'operazione dalle cifre totalmente fuori portata per i parametri del club azzurro e, più in generale, delle società italiane.

Romano: "Martinelli guadagnerà oltre 20 milioni netti più bonus"

A svelare i dettagli economici dell'affare è stato Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube: "Clamorose le cifre di Gabriel Martinelli all'Al Hilal: guadagnerà infatti oltre 20 milioni netti più bonus per quattro anni. Si sfiorano così i 100 milioni, bonus compresi, netti in quattro stagioni". Enorme anche l'investimento per il cartellino: "L'Arsenal incassa invece 70 milioni fissi dall'Al Hilal. Un'operazione impossibile per i club italiani nonostante accostamenti fantasiosi". Cifre che spiegano perché l'eventuale pista Napoli non avrebbe potuto trasformarsi in una trattativa concreta.