Altro che Napoli: Martinelli va all'Hilal a cifre clamorose, irraggiungibili per gli azzurri
Tra le suggestioni circolate per l'attacco del Napoli c'era stato anche il nome di Gabriel Martinelli, insieme a profili come Gabriel Jesus, Marc Guiu e Nick Woltemade, poi trasferitosi alla Juventus. L'esterno brasiliano ha però lasciato l'Arsenal per trasferirsi in Arabia Saudita all'Al Hilal attraverso un'operazione dalle cifre totalmente fuori portata per i parametri del club azzurro e, più in generale, delle società italiane.
Romano: "Martinelli guadagnerà oltre 20 milioni netti più bonus"
A svelare i dettagli economici dell'affare è stato Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube: "Clamorose le cifre di Gabriel Martinelli all'Al Hilal: guadagnerà infatti oltre 20 milioni netti più bonus per quattro anni. Si sfiorano così i 100 milioni, bonus compresi, netti in quattro stagioni". Enorme anche l'investimento per il cartellino: "L'Arsenal incassa invece 70 milioni fissi dall'Al Hilal. Un'operazione impossibile per i club italiani nonostante accostamenti fantasiosi". Cifre che spiegano perché l'eventuale pista Napoli non avrebbe potuto trasformarsi in una trattativa concreta.
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