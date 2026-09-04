Napoli su un gioiellino del Basilea! Osservatori azzurri in Svizzera per visionare Sow
Il calciomercato estivo si è appena concluso, ma il Napoli resta vigile sui giovani talenti emergenti del calcio europeo in vista delle prossime sessioni. Secondo quanto riferito dal portale svizzero 4-4-2.ch, alcuni osservatori azzurri, insieme a quelli del Siviglia, erano presenti sugli spalti in occasione del 3-3 tra Young Boys e Basilea per seguire da vicino Asane Sow. L’attaccante senegalese classe 2006 è stato tra i protagonisti della partita con un gol e ha già totalizzato tre reti e tre assist nelle prime sei presenze stagionali in Super League.
Sow al Napoli? Le ultime dalla Svizzera
Il Napoli - aggiunge il portale svizzero - sarebbe ancora in una fase preliminare di studio e raccolta dei dati sul calciatore, legato al Basilea da un contratto fino al 2030. Acquistato in estate per circa 600mila euro, Sow viene già valutato tra gli otto e i dieci milioni. Il gioiellino del Basilea si distingue soprattutto per l’esplosività, l’agilità e la capacità di partire dalla fascia sinistra per accentrarsi sul destro, arrivando al tiro e creando occasioni da gol. Le sue prestazioni potrebbero attirare presto l’attenzione di altri club.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Inter
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro