Ultim'ora Napoli su un gioiellino del Basilea! Osservatori azzurri in Svizzera per visionare Sow

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Il Napoli segue Asane Sow del Basilea: scout azzurri in tribuna per il talento senegalese, autore di tre gol e tre assist in sei partite

Il calciomercato estivo si è appena concluso, ma il Napoli resta vigile sui giovani talenti emergenti del calcio europeo in vista delle prossime sessioni. Secondo quanto riferito dal portale svizzero 4-4-2.ch, alcuni osservatori azzurri, insieme a quelli del Siviglia, erano presenti sugli spalti in occasione del 3-3 tra Young Boys e Basilea per seguire da vicino Asane Sow. L’attaccante senegalese classe 2006 è stato tra i protagonisti della partita con un gol e ha già totalizzato tre reti e tre assist nelle prime sei presenze stagionali in Super League.

Sow al Napoli? Le ultime dalla Svizzera

Il Napoli - aggiunge il portale svizzero - sarebbe ancora in una fase preliminare di studio e raccolta dei dati sul calciatore, legato al Basilea da un contratto fino al 2030. Acquistato in estate per circa 600mila euro, Sow viene già valutato tra gli otto e i dieci milioni. Il gioiellino del Basilea si distingue soprattutto per l’esplosività, l’agilità e la capacità di partire dalla fascia sinistra per accentrarsi sul destro, arrivando al tiro e creando occasioni da gol. Le sue prestazioni potrebbero attirare presto l’attenzione di altri club.