Neres può partire già a gennaio, due club brasiliani sulle sue tracce: contatti con gli agenti

Napoli, Neres può lasciare gli azzurri a gennaio: contatti dal Brasile e interesse per Bynoe-Gittens.

Il Napoli potrebbe rivoluzionare il reparto offensivo durante il mercato di gennaio, con David Neres tra i principali candidati alla partenza e Jamie Bynoe-Gittens come possibile rinforzo sulle corsie esterne. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, l'eventuale arrivo dell'esterno offensivo inglese comporterebbe la necessità di liberare spazio nell'organico azzurro. A rischiare il posto sarebbe proprio Neres, il cui futuro potrebbe essere condizionato dai numerosi problemi fisici accusati e da un ingaggio da circa quattro milioni di euro netti a stagione. Nelle valutazioni della società peserebbe anche la presenza di altri due mancini nel reparto, Matteo Politano e Antonio Vergara, circostanza che potrebbe favorire una cessione del brasiliano già nella prossima sessione invernale.

Calciomercato Napoli, Neres verso il Brasile? Contatti con gli agenti, ma ci sono anche Turchia e Russia

Il ritorno in Brasile rappresenterebbe una delle possibili destinazioni di David Neres, con almeno due società che avrebbero già avviato contatti esplorativi con i suoi rappresentanti. Come riferisce il quotidiano, l'esterno offensivo azzurro “tra i numerosi guai fisici e l’ingaggio pesante (4 milioni netti) rischia di diventare un peso in un reparto che vanta già due elementi mancini come Politano e Vergara”. Il quotidiano aggiunge che “un paio di società avrebbero già allacciato i contatti coi suoi procuratori per sondare il terreno in merito al ritorno in patria”. Non mancherebbero inoltre interessamenti provenienti dalla Turchia e dalla Russia, alternative da tenere in considerazione qualora il Napoli decidesse di aprire concretamente alla partenza del calciatore. L'eventuale uscita di Neres potrebbe così favorire un nuovo innesto offensivo, con Bynoe-Gittens indicato tra i profili seguiti per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri.