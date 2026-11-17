Offerta Psv per De Bruyne, dall’Olanda: “Il Napoli chiede un rilancio”

Il PSV Eindhoven fa sul serio per Kevin De Bruyne e avrebbe già presentato un'offerta da 2 milioni di euro per provare a convincere il Napoli a lasciar partire il centrocampista belga. Una proposta che, al momento, non sembra però sufficiente per chiudere l'operazione. Il club azzurro, infatti, sarebbe in attesa di un rilancio da parte della società olandese, nella speranza di ottenere condizioni economiche più vantaggiose.

De Bruyne avrebbe già accettato la destinazione

Secondo quanto filtra dall'Olanda, il giocatore avrebbe già dato il proprio gradimento al trasferimento al PSV. Un elemento che potrebbe favorire la trattativa e avvicinare le parti, anche se resta ancora da trovare un'intesa tra i due club. La volontà del calciatore potrebbe rappresentare un fattore importante nello sviluppo dei contatti, ma non basterà da sola a sbloccare definitivamente l'affare.

Il Napoli aspetta una nuova proposta

La situazione resta dunque in evoluzione. Il PSV ha manifestato concretamente il proprio interesse con una prima offerta da 2 milioni di euro, mentre il Napoli attende di capire se arriverà una proposta più alta. Le prossime ore potrebbero essere importanti per comprendere le reali intenzioni della società olandese e capire se ci saranno i margini per raggiungere un accordo. Al momento, la trattativa non è ancora arrivata a una conclusione: resta da vedere se il PSV deciderà di rilanciare per portare De Bruyne in Olanda.