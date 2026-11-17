Anguissa freddo sul rinnovo, Gazzetta: "Vuole lasciare Napoli già a gennaio"

Frank Zambo Anguissa potrebbe lasciare il Napoli a gennaio. La Juve ci spera, perché c'è un intreccio di mercato col Marsiglia. I bianconeri vorrebbero Hojbjerg che il Marsiglia, secondo La Gazzetta dello Sport, cederebbe solo in caso di arrivo di Anguissa.

"La Juventus si è informata sotto traccia per capire i piani di Frank Anguissa, in scadenza a giugno e col Napoli molto freddo sulla questione rinnovo. Dagli approfondimenti è emerso che il centrocampista camerunese, pretoriano di Luciano Spalletti nell’anno dello scudetto in azzurro, non vorrebbe aspettare l’estate e già all’inizio del 2027 punterebbe a tornare a Marsiglia, dove ha giocato a inizio carriera prima di girare l’Europa tra Fulham, Villarreal e Napoli".