Lang, futuro in bilico? Spunta ipotesi a sorpresa per gennaio
Futuro in bilico per Noa Lang? Il quotidiano Tuttosport anticipa le possibili mosse del Napoli sul mercato di gennaio, non dando per scontata l'uscita di Noa Lang, attaccante degli azzurri, visti i "segnali" a suo modo mostrati in campo nelle ultime partite e in modo particolare contro la Lazio al Maradona: "Attenzione però: a sorpresa il tagliato non dovrebbe essere Noa Lang, che - al di là di qualche atteggiamento bizzoso e un po' sopra le righe - ha dato interessanti segnali di risveglio attraverso gol e assist. Motivo per cui il futuro lontano da Napoli non sembra più così scontato".
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