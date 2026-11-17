Anguissa, l'Atalanta ci pensa: Giuntoli vuole riprovarci come nel 2021

Calciomercato Napoli, rivoluzione in mediana: Anguissa e De Bruyne in scadenza, tempo di valutazioni. Per il camerunense l’Atalanta si era già fatta avanti

Il Napoli si prepara a una possibile rivoluzione a gennaio, soprattutto in mediana. Il centrocampo azzurro potrebbe cambiare volto, con i contratti di due big in scadenza che aprono scenari di mercato e un attacco che potrebbe essere ritoccato a sua volta. Una fase di valutazioni in cui nulla è ancora deciso.

Anguissa e De Bruyne, tempo di valutazioni

Come anticipa il Corriere del Mezzogiorno, “Anguissa e De Bruyne hanno il contratto in scadenza ed è periodo di valutazioni”. Il quotidiano si concentra in particolare sul camerunense, per il quale in estate si era fatta avanti l’Atalanta. Il Napoli aveva però rifiutato il corteggiamento, e la situazione contrattuale rende ora più concreto lo scenario di una cessione, con il club chiamato a decidere se trattenere o monetizzare.

Il ritorno di Giuntoli

Il nome che pesa nella vicenda è quello di Giuntoli. Fu l’allora direttore sportivo azzurro a portare Anguissa dalla Premier League nel 2021, e secondo il giornale potrebbe riprovarci per riportarlo in un’altra squadra. Un legame personale che rende più interessante l’eventuale affondo. Il Napoli, intanto, osserva e si prepara a ogni scenario, consapevole che a gennaio dovrà conciliare le esigenze tecniche di Allegri con i conti e con le scadenze. Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno e dalla volontà dei giocatori, in una finestra in cui il centrocampo è il reparto più esposto al cambiamento.