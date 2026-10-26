Sondaggio per Cacciamani! Il Torino spara altissimo: cifre e dettagli

Il Napoli guarda anche ad Alessio Cacciamani per gennaio. Secondo De Maggio, gli azzurri hanno sondato il Torino: valutazione da almeno 45 milioni.

Non soltanto Mamadou Coulibaly del Monaco tra i giovani finiti sul radar del Napoli in vista del mercato di gennaio. Gli azzurri avrebbero effettuato un sondaggio anche per Alessio Cacciamani, esterno italiano classe 2007 del Torino che sta disputando la sua prima stagione in Serie A dopo essersi messo in evidenza lo scorso anno con la maglia della Juve Stabia. A rivelare il retroscena è stato Valter De Maggio nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli.

De Maggio: "Il Torino valuta Cacciamani non meno di 45 milioni"

Secondo quanto riferito dal giornalista, il Napoli avrebbe sondato direttamente il Torino per capire la situazione del giovane esterno. Cacciamani può essere impiegato a tutta fascia sulla corsia sinistra ma anche in posizione più avanzata da ala. La richiesta del club granata sarebbe però molto elevata: "Il Torino valuta il cartellino non meno di 45 milioni", ha spiegato De Maggio. Sul talento classe 2007 non ci sarebbe soltanto il Napoli: il calciatore sarebbe seguito anche da Inter e Roma, aumentando così la concorrenza intorno a uno dei giovani italiani più interessanti del momento.