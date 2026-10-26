Non solo Varela: il Napoli monitora altri due giovani talenti per gennaio, i nomi

Dopo il mancato mercato estivo, il Napoli è chiamato a intervenire nella sessione di gennaio. Tra l'emergenza infortuni e una classifica lontana dalle aspettative, la società sta già pianificando le prossime mosse. Secondo Il Mattino, Massimiliano Allegri avrebbe indicato la necessità di inserire un rinforzo per reparto: difesa, centrocampo e attacco. Sulla corsia destra servirebbe un nuovo vice Di Lorenzo, anche perché Costantino Favasuli avrebbe fornito garanzie tali da spingere il tecnico a immaginarlo con compiti più avanzati. Il profilo ricercato dovrebbe essere giovane, sostenibile sul piano dell'ingaggio e con ampi margini di crescita.

Da Bakola a Varela e Zoma: i nomi. Lucca può partire

A centrocampo piace Darryl Bakola, 19enne del Sassuolo dalle caratteristiche che ricordano Frank Anguissa. In attacco continua invece a scaldarsi la pista Gustavo Varela, mentre va tenuto d'occhio anche Mohamed Ali Zoma del Norimberga, classe 2003 apprezzato per tecnica e strappo atletico. Il mercato potrebbe riguardare anche le uscite: Lorenzo Lucca continua a faticare sia sotto porta sia nella ricerca della continuità tattica richiesta da Allegri e l'ipotesi di una cessione anticipata sarebbe concreta. Diversa la situazione di Noa Lang, per il quale eventuali offerte saranno valutate. Da monitorare anche David Neres: nessun dubbio sulle qualità tecniche, ma secondo il quotidiano i numerosi problemi fisici rappresentano ormai un elemento da tenere in considerazione.