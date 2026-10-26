Tre possibili cessioni a gennaio: il Napoli proverà a piazzare Lucca e non solo

Lucca è il principale nome da monitorare, ma attenzione anche alle situazioni di Lang e Neres.

Non soltanto acquisti. Il Napoli potrebbe approfittare della prossima sessione invernale anche per intervenire in uscita, con alcuni calciatori la cui posizione sarà valutata nelle prossime settimane. Secondo quanto riferisce Il Mattino, il nome principale da tenere sotto osservazione è quello di Lorenzo Lucca. L'attaccante continua a non trovare la via della rete e fatica a garantire la continuità tattica richiesta nel sistema di Massimiliano Allegri: per questo motivo l'ipotesi di una cessione anticipata a gennaio sarebbe diventata più di una semplice suggestione.

Non solo Lucca: da monitorare anche Lang e Neres

Differente la posizione di Noa Lang. L'olandese ha alternato prestazioni di livello ad altre meno convincenti e il Napoli potrebbe prendere in considerazione eventuali offerte concrete che dovessero arrivare durante il mercato invernale. Da monitorare, secondo il quotidiano, anche la situazione di David Neres. Sul valore tecnico del brasiliano ci sarebbero pochi dubbi, ma a preoccupare è soprattutto la frequenza degli infortuni che ne ha limitato la disponibilità. Tre situazioni differenti che il Napoli valuterà in vista di gennaio, anche in funzione dei rinforzi che arriveranno.