Napoli su Varela? Venerdì un osservatore a Torino per seguirlo dal vivo
Il Napoli continua a monitorare con grande attenzione Gustavo Varela, attaccante del Monza che si sta mettendo in evidenza in questo avvio di campionato. Il classe ex Benfica ha già realizzato sette reti in altrettante presenze, attirando l'interesse di diversi grandi club italiani, tra cui proprio quello azzurro.
Come riferisce Tuttomercatoweb, Varela è arrivato al Monza durante l'estate per 2,5 milioni di euro, con una percentuale del 20% sulla futura rivendita. Un investimento che sta già dando risultati importanti, considerando il rendimento dell'attaccante, attualmente in vetta alla classifica marcatori insieme ad Antonio Raimondo, entrambi a quota sette gol.
Napoli, mercato: osservatore azzurro a Torino per Varela! Sette gol in sette partite, piace per gennaio
Secondo quanto raccontato da Tuttomercatoweb, venerdì sera un osservatore del Napoli era presente a Torino per seguire da vicino la prestazione dell'attaccante, impegnato nella sfida contro i granata. Varela è andato nuovamente a segno, senza però riuscire a evitare la sconfitta del Monza per 3-2.
La relazione dell'emissario azzurro sarebbe stata particolarmente positiva. Il portale riporta anche un passaggio della pagella dedicata all'attaccante: "Lettura da attaccante rapace sul disimpegno sbagliato di avversario, punito con un delizioso tocco sotto. Raggiunge quota 7 reti confermando uno stato di forma impressionante. Ne sentiremo parlare".
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