Napoli su Mainoo, dall'Inghilterra: "Lo United ha già preso una decisione"

vedi letture

Kobbie Mainoo è nel mirino del Napoli per gennaio. Il centrocampista piace tanto ma c'è un ostacolo. Secondo quanto riferito da The Sun, tra qualche mese il giocatore potrà diventare protagonista e quindi il club non intende cederlo.

II Manchester United dovrà fare a meno di Mbeumo e Amad Traoré, poiché quasi certamente convocati dalle rispettive (Camerun e Costa d'Avorio) per la Coppa d'Africa, con finale stabilita il 18 gennaio. Mainoo, 21 anni, non ha ancora fatto una presenza da titolare di Premier League dallo scorso maggio e l'idea di partire in prestito si annida ancora nella sua mente.