Tre rientri per Allegri. Ma i tempi di recupero di Neres, Spinazzola e Favasuli sono diversi

Napoli, Allegri recupera alcuni infortunati: Neres e Favasuli verso il rientro col Torino, tempi più lunghi per Spinazzola e Badiashile.

Arrivano buone notizie dall'infermeria del Napoli, con Massimiliano Allegri pronto a ritrovare alcuni calciatori in vista della ripresa del campionato. Domani, alla ripartenza degli allenamenti a Castel Volturno, David Neres, Costantino Favasuli e Leonardo Spinazzola torneranno a lavorare parzialmente con il gruppo. Tre recuperi importanti per una squadra che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con numerose assenze, anche se i tempi per il ritorno in campo saranno differenti.

Napoli, Neres e Favasuli sperano nel Torino: i tempi di Spinazzola e Badiashile

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, Neres e Favasuli potrebbero riuscire a recuperare in tempo per rientrare nella lista dei convocati per la sfida contro il Torino. Le loro condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Discorso diverso per Spinazzola, che dovrebbe avere bisogno di qualche giorno in più. L'esterno, così come Benoît Badiashile, potrebbe tornare a disposizione tra la partita di Champions League contro il Manchester City e il successivo impegno di campionato contro il Sassuolo.