Occhi su un esterno del Galatasaray? Mondiale positivo e il Napoli ci pensa

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Barış Yılmaz potrebbe lasciare il Galatasaray nel corso di questa sessione di mercato, aprendo scenari importanti per il futuro dell’attacco del club di Istanbul. L’esterno offensivo, protagonista con la Turchia nell’ultimo Mondiale, è diventato uno dei profili più osservati sul mercato internazionale grazie alle sue prestazioni e alla crescente maturità mostrata in competizioni di alto livello. Il suo rendimento ha inevitabilmente attirato l’attenzione di diversi club europei, pronti a valutare un possibile investimento già nelle prossime settimane. Lo si legge su Tmw.

Interessi dall’Italia e dalla Premier League

In Serie A, le società più attente alla sua situazione restano Napoli e Roma, entrambe alla ricerca di rinforzi sugli esterni offensivi in vista della nuova stagione. Anche la Premier League segue con interesse il giocatore: tra i club segnalati figura il Nottingham Forest, oltre ad altre società inglesi che stanno monitorando l’evoluzione della situazione. Un’eventuale cessione di Yılmaz rappresenterebbe un passaggio chiave per il Galatasaray, che si troverebbe nella condizione di dover individuare un sostituto all’altezza per non indebolire il reparto offensivo. La dirigenza turca sta già valutando diversi profili, consapevole che la partenza dell’esterno aprirebbe inevitabilmente la strada a un’operazione di mercato in entrata di primo livello.