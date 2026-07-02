Sorpresa Lang: il Galatasaray potrebbe ripensarci, ma dipenderà da Allegri

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Il Galatasaray continua a monitorare con attenzione il mercato degli esterni offensivi e tra i profili seguiti figura anche Noa Lang che però al momento non ha riscattato. Il club turco potrebbe infatti accelerare i contatti nel caso in cui Barış Yılmaz dovesse lasciare Istanbul nel corso di questa sessione estiva. Il giocatore, reduce da un Mondiale positivo con la Turchia, ha attirato l’interesse di diversi club europei. Una sua eventuale cessione aprirebbe dunque uno scenario favorevole per il Galatasaray, intenzionato a individuare un sostituto di livello internazionale. Lo scrive Tmw.

Lang, il rilancio in Turchia e il nodo futuro

Per Noa Lang, l’esperienza al Galatasaray ha rappresentato una fase importante di rilancio dopo mesi complicati vissuti al Napoli. L’esterno olandese ha ritrovato continuità e fiducia nel campionato turco, pur senza numeri particolarmente elevati: in totale ha collezionato diciannove presenze con due assist, mostrando comunque maggiore incisività nell’uno contro uno e una rinnovata pericolosità negli ultimi trenta metri. A colpire, inoltre, la doppietta realizzata contro la Juventus in Champions League, episodio che ha contribuito a riaccendere l’attenzione sul suo profilo. Prima di prendere una decisione definitiva sul proprio futuro, Lang intende però confrontarsi con Massimiliano Allegri.