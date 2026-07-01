Ufficiale Lascia il Napoli, collaborava con Manna al mercato: è il nuovo ds del Catania

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Fortunato Varrà saluta il Napoli e firma con il Catania fino al 2028.

Fortunato "Natino" Varrà lascia il Napoli per iniziare una nuova avventura al Catania. Il dirigente, che negli ultimi anni ha lavorato nell'area sportiva azzurra al fianco del direttore sportivo Giovanni Manna, è stato nominato nuovo direttore sportivo del club rossazzurro. Un passaggio di cui si parlava già da tempo e che adesso è diventato ufficiale con l'annuncio della società siciliana.

Contratto fino al 2028: il comunicato del Catania

Il Catania ha comunicato di aver affidato a Varrà la guida dell'area sportiva con un accordo valido fino al 30 giugno 2028. Questo il comunicato del club: "Catania Football Club rende noto di aver affidato la direzione sportiva al signor Fortunato Varrà, che si lega contrattualmente alla nostra società fino al 30 giugno 2028. Al dirigente, l’augurio di buon lavoro da parte del Presidente Rosario Pelligra e della società in tutte le sue componenti." Per Varrà si apre così una nuova esperienza da protagonista, dopo il lavoro svolto nell'organigramma del Napoli.