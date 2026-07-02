Lukaku, spunta Italliano! ADL chiede cifra doppia per cederlo

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Il nome di Romelu Lukaku torna al centro del mercato del Napoli, con una proposta arrivata dal Beşiktaş di Vincenzo Italiano. Il club turco sta valutando l’attaccante belga come possibile rinforzo offensivo e ha avviato i primi contatti esplorativi. De Laurentiis, dal canto suo, ha fissato una valutazione intorno ai 10 milioni di euro per il cartellino del giocatore, considerato in uscita ma ancora elemento di peso nelle dinamiche di mercato. L’operazione dipenderà anche dalle condizioni economiche complessive e dalla volontà del calciatore. L’alternativa principale resta Dusan Vlahovic, ma la pista appare al momento fredda e complicata per costi e concorrenza, motivo per cui Lukaku rappresenta la soluzione più concreta in questa fase di valutazioni.

Lukaku, il Besiktas accelera e il Napoli valuta gli scenari

Il Napoli osserva con attenzione l’evoluzione della situazione, consapevole che l’interesse del Beşiktaş per Romelu Lukaku potrebbe accelerare alcune decisioni in uscita. La valutazione fissata da De Laurentiis attorno ai 10 milioni rappresenta il punto di partenza per eventuali trattative. Resta sullo sfondo Dusan Vlahovic, ma la pista è complessa per costi elevati. Il club turco continua a monitorare il profilo con interesse concreto. Lo riporta Sportmediaset.