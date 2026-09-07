Olivera voleva andare via! Sky svela: agente chiese la cessione a gennaio

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Massimo Ugolini svela il retroscena su Mati Olivera: voleva lasciare il Napoli da mesi perché a margine del progetto di Conte

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, a Canale 8 ha svelato un retroscena sulla situazione di Mathias Olivera: "Qui si raggancia anche un discorso di programmazione, di gestione, di lavoro che è stato fatto sul mercato. Sappiamo tutti che questo è un giocatore che sono otto mesi che vuole andare via. Diciamo che da gennaio è partita la rumba: è venuto il procuratore qua, ha parlato con la società, anche il ragazzo era ai margini del progetto Conte. Poi c'è stata la morìa, la serie di infortuni che lo ha riabilitato, ed è andato a giocare il Mondiale grazie ai minuti giocati in azzurro.

Qua però devi fare chiarezza, perché sennò questo è un giocatore che, come nel discorso Anguissa, può risentirne. Ci sono dei giocatori che certe situazioni le gestiscono in un modo, altri che non le gestiscono. Quindi ci sta, c'è un problema di contratto. Adesso non è che gioca male perché ha un problema di contratto, ma sicuramente, se risolvi questo problema, il giocatore magari riesce a darti mentalmente più di quello che potrebbe dare. Lo stesso dicasi per Olivera e per altre situazioni che abbiamo visto, perché li conosciamo i giocatori. Anche i giocatori che sono in scadenza: non è che Anguissa non dà il massimo, no. Però per dare il massimo devi avere una situazione generale tutta on point".