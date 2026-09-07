Gatti decisivo per la Juventus dopo un'estate sul mercato: Allegri l'avrebbe voluto al Napoli

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Federico Gatti è tornato protagonista con la Juventus grazie al gol del pareggio contro il Milan. In estate il difensore era stato accostato al Napoli.

Da possibile partente a protagonista con la Juventus. Federico Gatti è l'ultimo rappresentante della "rivolta dei quasi ex" che sta caratterizzando l'inizio di stagione della squadra di Luciano Spalletti. Il difensore ha trovato nel finale il gol del pareggio contro il Milan, dopo un'estate trascorsa a lungo con le valigie pronte. Tra le società maggiormente interessate c'era stato anche il Napoli di Massimiliano Allegri, tecnico che conosce molto bene Gatti. Non erano mancate inoltre le attenzioni del Porto e, anche dopo la chiusura del mercato italiano, quelle provenienti da Turchia e Arabia Saudita. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.

Gatti-Juventus, il gol può cambiare le gerarchie?

Resta da capire se la rete contro il Milan possa modificare davvero il futuro di Gatti alla Juventus. Spalletti lo ha infatti mandato in campo addirittura da attaccante negli ultimi minuti, alla ricerca disperata del pareggio. Una soluzione che ha funzionato, ma che non necessariamente cambierà le gerarchie difensive: il centrale non sembra infatti essere tra i profili più funzionali alle idee del tecnico. Per Gatti potrebbe dunque delinearsi un ruolo da supersub, in attesa di capire se riuscirà a riconquistare maggiore spazio.