Retroscena Pio Esposito-Napoli, Schira: "ADL era pronto al super-investimento"

vedi letture

Nicolò Schira parla di Pio Esposito su Youtube. E lo fa con riferimento a un retroscena di mercato che coinvolge anche il Napoli: "Pio Esposito ormai è esploso, è un giovane sulla bocca di tutti. Lui un anno e mezzo fa è stato vicinissimo al Napoli che era pronto a spendere 35 milioni più 5 di bonus. De Laurentiis era rimasto stregato da lui e lo voleva a tutti i costi.

Pio Esposito allora non aveva neppure un minuto in Serie A. Ma ci fu il no secco di Ausilio e dell'Inter. Al Mondiale per Club senza Inzaghi e non Chivu che è il suo papà calcistico nelle giovanili il giocatore viene lanciato, segna subito e dunque rifiuta 12-13 richieste di prestito e lo inserisce subito nei quattro attaccanti della scorsa stagione. Il resto è storia".