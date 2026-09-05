Retroscena Pio Esposito-Napoli, Schira: "ADL era pronto al super-investimento"
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Nicolò Schira parla di Pio Esposito su Youtube. E lo fa con riferimento a un retroscena di mercato che coinvolge anche il Napoli: "Pio Esposito ormai è esploso, è un giovane sulla bocca di tutti. Lui un anno e mezzo fa è stato vicinissimo al Napoli che era pronto a spendere 35 milioni più 5 di bonus. De Laurentiis era rimasto stregato da lui e lo voleva a tutti i costi.
Pio Esposito allora non aveva neppure un minuto in Serie A. Ma ci fu il no secco di Ausilio e dell'Inter. Al Mondiale per Club senza Inzaghi e non Chivu che è il suo papà calcistico nelle giovanili il giocatore viene lanciato, segna subito e dunque rifiuta 12-13 richieste di prestito e lo inserisce subito nei quattro attaccanti della scorsa stagione. Il resto è storia".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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