Ultim'ora Osimhen, Romano: "Il Chelsea si muoverà solo a fine mercato, semaforo verde per il Psg"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

vedi letture

Oggi alle 00:30 Calciomercato Napoli di di @antonio_noto

"Il punto è che Osimhen non si muove in prestito e non scende dal suo stipendio di 10mln quindi sta al Chelsea trovare la formula per convincerlo".