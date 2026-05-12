Conte via? Oltre a Sarri, torna in auge il nome di Maresca: ADL riflette

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Antonio Conte va via oppure rimane al Napoli? Per ora non è dato sapere, considerando che la Nazionale rimane ancora avvolta nel mistero - e nei tempi tecnici della burocrazia -mentre è difficile pensare alle dimissioni lasciando sul piatto i 9 milioni, qualificazione Champions compresa. Dunque non è da escludere una sua permanenza, ma nel frattempo gli azzurri non hanno intenzione di rimanere sorpresi dagli eventi come quanto era successo nell'estate del 2023, dopo le dimissioni di Luciano Spalletti.

I nomi in short list sono sostanzialmente due, come riferisce Tmw. "Enzo Maresca e Maurizio Sarri. Il primo rappresenterebbe una scelta di campo: italiano e giovane, ma che in Premier ha fatto cose egregie. Anzi, più nelle coppe europee, con la vittoria della Conference nella scorsa stagione e del Mondiale per Club, in finale contro il Paris Saint Germain, a luglio scorso. Sarebbe un cambiamento di filosofia ma senza investimenti troppo ingenti come quelli che spesso Conte pretende dal suo presidente. Poi c'è Maurizio Sarri. I ritorni, come si è visto alla Lazio, sono nelle sue corde. De Laurentiis ha un ottimo rapporto con lui e può essere la giusta scelta per un periodo diverso da quello recentissimo. Con entrambi ci sono contatti continui: se Maresca non dovesse andare al City sarebbe il grande favorito. Il meccanismo, dunque, coinvolge anche Guardiola".