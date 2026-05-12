Futuro Sarri, Schira: "Non solo Napoli, ci sono anche Milan e Atalanta. E Giuntoli lo adora"
Maurizio Sarri continua ad attirare l’interesse di diversi club in vista della prossima stagione. Napoli, Atalanta e Milan avrebbero chiesto informazioni sull’attuale allenatore della Lazio, valutando il suo profilo per eventuali cambiamenti in panchina durante l’estate. Il Napoli starebbe pensando a Sarri nel caso in cui Antonio Conte dovesse lasciare il club, mentre l’Atalanta lo seguirebbe con attenzione anche per il forte gradimento di Cristiano Giuntoli nei suoi confronti. Anche il Milan monitora la situazione, soprattutto qualora Massimiliano Allegri non dovesse proseguire il proprio percorso in rossonero.
Il contratto con la Lazio e gli scenari futuri
Nonostante l’interesse di diversi club italiani, Maurizio Sarri è attualmente legato alla Lazio da un contratto valido fino al 2028. L’accordo prevede uno stipendio da 2,5 milioni di euro a stagione, oltre a un ulteriore milione legato ai bonus. La posizione dell’allenatore resta quindi solida, ma le prossime settimane potrebbero diventare decisive per capire se si apriranno nuovi scenari di mercato attorno al tecnico toscano, da sempre molto apprezzato per il suo stile di gioco e la sua esperienza in Serie A. A riferirlo sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira.
Several Clubs are monitoring and have asked info for Maurizio #Sarri: #Napoli (if Antonio #Conte leaves), #Atalanta (Giuntoli loves him) and #ACMilan (if Max #Allegri leaves). Sarri’s contract with #Lazio expires in 2028 (€2,5M/year + 1M as bonuses). #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 11, 2026
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