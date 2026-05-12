Futuro Sarri, Schira: "Non solo Napoli, ci sono anche Milan e Atalanta. E Giuntoli lo adora"

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Oggi alle 01:30 Calciomercato Napoli di di @antonio_noto

Anche il Milan monitora la situazione, soprattutto qualora Massimiliano Allegri non dovesse proseguire il proprio percorso in rossonero.