Calciomercato Napoli, il pupillo di Allegri nel mirino per gennaio: i dettagli

Calciomercato Napoli, Gatti può lasciare la Juventus a gennaio: rincalzo di Spalletti ma convocato in Nazionale

Federico Gatti vive un presente all’insegna del paradosso e per questo potrebbe decidere di lasciare la Juventus a gennaio. Il difensore classe 1998, nei bianconeri, è un rincalzo e non fa parte delle prime scelte di Spalletti. Eppure è riuscito a strappare la convocazione in Nazionale, segno che qualcuno sulle sue qualità sembra voler puntare davvero.

Impiego a targhe alterne e sirene dalla Premier

Come si legge nell’edizione di oggi de La Stampa, il quotidiano invita a prestare attenzione alle sirene di ritorno dalla Premier League. Il contrasto tra lo spazio in bianconero e la fiducia ricevuta in azzurro è il cuore della questione: da una parte un impiego a targhe alterne, dall’altra un riconoscimento che ne conferma il valore. Una situazione che può spingere il giocatore e i suoi agenti a valutare con attenzione le alternative in vista della finestra invernale.

Aston Villa, Bournemouth, Tottenham e il Napoli

In estate gli agenti di Gatti hanno rispedito al mittente le offerte ricevute, dall’Aston Villa al Bournemouth, passando per l’interessamento del Tottenham di De Zerbi. Tutte realtà che a gennaio potrebbero tornare alla carica. In Serie A, invece, si era parlato del Napoli, anche e soprattutto in virtù del forte rapporto personale tra il difensore e l’allenatore Max Allegri. Una pista che nei mesi scorsi non si è concretizzata ma che, con l’apertura del mercato, potrebbe tornare d’attualità, in una sessione in cui gli azzurri dovranno trovare soluzioni anche per la difesa.