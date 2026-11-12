Napoli su Bakola, dalla Francia: "Giocatore forte, il Marsiglia l'ha ceduto per una sola ragione"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Bruno Satin, agente sportivo ed esperto di calcio francese: "Bakola è forte. Il Marsiglia aveva bisogno di soldi, lo ha lasciato andare ed ha avuto la fortuna di andare in una squadra in cui ha avuto spazio e sta dimostrando la sua qualità. Se arrivi in una squadra come il Napoli, c’è la necessità di fare risultati subito, non hai tempo. Devi arrivare, giocare e fare la differenza. Se non sei subito all’altezza poi, dicono che sei un bidone.

La Francia ha dimostrato di essere una squadra molto forte, ma c’ero a Parigi e devo ammettere che l’Italia ha fatto una buona partita. Era la prima di Zidane da ct, ha avuto qualche infortunio importante, tanto che Mbappè non giocherà stasera e immagino sarà una squadra mista”.