Calciomercato Napoli, spunta Palmisani per la porta! Sfida alla Juventus

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Oggi alle 17:30 Calciomercato Napoli di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Il Napoli ha messo nel mirino Lorenzo Palmisani, portiere del Frosinone e dell'Under 21: la Juventus è in corsa, decisivo il futuro di Meret.