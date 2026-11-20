Calciomercato Napoli, spunta Palmisani per la porta! Sfida alla Juventus
C'è un nuovo nome sul taccuino del direttore sportivo Giovanni Manna per il futuro della porta azzurra. Si tratta di Lorenzo Palmisani, classe 2004, protagonista dell'ottimo avvio di stagione del Frosinone e titolare della Nazionale italiana Under 21. Il giovane estremo difensore ha recentemente rinnovato il suo contratto con il club ciociaro fino al 30 giugno 2031 e non dovrebbe muoversi a gennaio. Diverso il discorso per la prossima estate, quando potrebbe scatenarsi un'asta.
Napoli su Palmisani: il legame con il futuro di Meret
Come riportato da Tuttomercatoweb.com, nelle ultime settimane si è registrato un forte interessamento del Napoli, che dovrà fare i conti con la situazione contrattuale di Alex Meret, in scadenza a giugno. I due portieri condividono lo stesso procuratore: un eventuale rinnovo del friulano escluderebbe, con ogni probabilità, l'arrivo di Palmisani, mentre un addio a parametro zero potrebbe aprirgli le porte del Maradona. Attenzione però alla concorrenza della Juventus, che aveva già sondato il terreno la scorsa estate e resta interessata al classe 2004.
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